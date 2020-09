Calciomercato Inter, Perisic allontana la cessione | “Voglio restare”

Tra i principali nomi in uscita, Ivan Perisic ha le idee chiare sul suo futuro. Le parole del croato potrebbero sconvolgere i piani dell’Inter.

Tornato dopo il prestito al Bayern Monaco, Ivan Perisic è pronto a sconvolgere i piani di mercato in casa Inter. In baviera il croato ha contribuito in maniera importante alla clamorosa stagione del Bayern, culminata con la vittoria della Champions League contro il Paris Saint Germain.

Con gli arrivi di Hakimi e Kolarov sulle fasce, il destino dell’ex Wolsfburg appariva anche quest’anno lontano da Milano.

Calciomercato Inter, Perisic vuole restare: “Ho fame e voglio vincere con questa maglia”

Accostato al Manchester United e al Barcellona, l’Inter non ha ancora ricevuto offerte ufficiali per Perisic.

A prendere in mano la situazione, è stato a sorpresa lo stesso giocatore croato. Ai microfoni di InterTv, Ivan Perisic ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito al suo futuro, allontano di fatto una sua ipotetica cessione di mercato: “Ho vissuto un anno incredibile al Bayern Monaco: ho vinto tre trofei con una grande squadra, anche se l’inizio era stato ricco di difficoltà. Ora sono tornato e sono contento di essere di nuovo all’Inter: ho un contratto di due anni, spero che faremo grandi cose insieme in queste due stagioni”.

Il croato è stato impiegato per tutti i 90 minuti nell’amichevole disputata a San Siro contro il Pisa, nel tentativo di convincere Antonio Conte a puntare sul suo estro per la prossima stagione: “Era la prima volta da tre mesi che giocavo 90′ per intero: non è facile, serve tempo per abituarsi. Sappiamo tutti quanto al mister piaccia lavorare tanto. Siamo sulla buona strada, nello spogliatoio ho percepito tanta voglia: tutti sono pronti, c’è grande fame”.

