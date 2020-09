Calciomercato Juventus, che duello il terzino | Si sfidano Bayern e Barcellona

Calciomercato Juventus, che sfida per il futuro di Sergino Dest: il giovane terzino dell’Ajax ha attirato su di sé le mire di Bayern Monaco e Barcellona

Giovane, di talento e con un futuro assicurato: l’identikit di Sergino Dest non è passato certamente inosservato, soprattutto dopo la stagione sbalorditiva messa a referto dall’olandese. Il terzino classe 2000 dell’Ajax, difatti, ha già attirato su di sé le mire dei principali top club europei, pronti a bussare alle porte dei lancieri per il suo cartellino. Secondo l’edizione odierna del ‘Mundo Deportivo’, Barcellona e Bayern Monaco si preparano al duello: con la partenza di Semedo, i blaugrana avrebbero individuato in Dest il perfetto terzino su cui impostare il nuovo ciclo tecnico targato Koeman. Una brutta notizia per il Bayern, suo grande estimatore, e notizia ancor peggiore per la Juventus, che segue da tempo l’evoluzione ed il rendimento del giovane olandese.

