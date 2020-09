Calciomercato Milan, assalto al vice Ibrahimovic | È lotta a tre

Il Milan continua a lavorare sul calciomercato e va a caccia di un vice Ibrahimovic per i momenti di emergenza: tre nomi nel mirino

Il Milan non vuole lasciare nulla di intentato in questa stagione e continua a lavorare per costruire una rosa all’altezza. Il finale dello scorso campionato dà speranze per il futuro e la società si è mossa anche bene fin qui sul calciomercato rinforzando quasi tutti i reparti con acquisti mirati.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, nuovo terzino e cash | Mossa a sorpresa per Douglas Costa

Un anno fa fu la partenza a beffare i rossoneri che persero subito di vista le prime quattro posizioni della classifica, ma quest’anno si vuole fare bene fin da subito per non compromettere la lotta per la Champions League, che in casa rossonera manca da ormai troppi anni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, occasione da Barcellona | Koeman lo scarica!

Calciomercato Milan, lotta a tre per il vice-Ibrahimovic: ci sono Kean, Mandzukic e Stuani

Per fare bene c’è bisogno sicuramente di una squadra titolare all’altezza ma anche di valide alternative. Ora infatti l’obiettivo è quello di trovare un vice Ibrahimovic in modo da avere giuste soluzioni anche quando lo svedese è indisponibile o ha semplicemente bisogno di rifiatare. La lotta dovrebbe essere a tre e potrebbe coinvolgere Kean, Mandzukic e Stuani. Il primo è accostato alla Juventus ma potrebbe essere proposto da Mino Raiola se non dovesse andare in porto l’affare con i bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter e Juventus beffate | Affare in chiusura!

L’Everton vuole 20-25 milioni mentre la ‘Vecchia Signora’ vorrebbe riportarlo in Italia con prestito con diritto di riscatto. Per il croato invece l’arrivo avverrebbe gratis ma bisognerebbe pagare un ingaggio di circa 3.5 o 4 milioni di euro mentre per Stuani la valutazione potrebbe aggirarsi sui 5 milioni di euro.

Gli ultimi due sarebbero affari economici ma Kean potrebbe garantire anche una crescita costante vista la giovane età.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, spunta Eric Garcia | I dettagli

Calciomercato Inter, addio Skriniar | Cessione a un passo