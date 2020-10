Calciomercato Inter, top club su Barella | Scambio e cash!

L’Inter dovrà difendersi, nei prossimi mesi, dall’assalto della big per Nicolò Barella: il centrocampista può finire in uno scambio

La super prestazione contro l’Olanda fa drizzare le antenne dei top club europei su Nicolò Barella. Il centrocampista, falcidiato dagli infortuni nella scorsa stagione, si candida ad essere uno dei protagonisti in casa Inter a partire dal derby. In ottica calciomercato, una big pensa al talento ex Cagliari per il prossimo anno: ecco la possibile doppia offerta a Marotta.

Calciomercato Inter, Barella nel mirino del Real: i dettagli

Le grandi squadre tornano ad ammirare Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter si sta mettendo in mostra con ottime prestazioni nelle ultime settimane ed ecco che il Real Madrid avrebbe in mente un assalto al talento nerazzurro. Già accostato anche all’Atletico di Simeone, adesso è Zidane a volere il 23enne sardo e per convincere Marotta sarebbe disposto ad una doppia offerta.

Il tecnico transalpino è disposto ad imbastire uno scambio con Toni Kroos ma non solo. Marcelo, sondato nelle scorse settimane dai dirigenti nerazzurri, può rappresentare la pedina giusta per scardinare le difese interiste.

