Coronavirus, nuovo positivo in Serie A | Comunicato UFFICIALE

Continuano a emergere nuovi casi di positività al coronavirus in Serie A. Ora la squadra coinvolta è il Sassuolo.

Attraverso un comunicato ufficiale, il Sassuolo ha reso noto la positività al coronavirus di un calciatore. Si tratta di Jeremy Toljan, per quello che è l’ennesimo caso in Serie A. Il giocatore è asintomatica e attualmente si trova in isolamento domiciliare. Di seguito, il comunicato ufficiale: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai test effettuati (doppio tampone) è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Jeremy Toljan. La Società ha prontamente posto il calciatore, totalmente asintomatico, in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il Gruppo Squadra, gruppo risultato negativo al doppio tampone in tutti gli altri componenti. La Società è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza“.

