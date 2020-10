Calciomercato Juventus-Liverpool, ‘colpo’ a gennaio | 45 milioni!

Juventus e Liverpool potrebbero chiudere la trattativa: affare da 45 milioni di euro in vista del calciomercato invernale

Con il deludente pari di Crotone alle spalle, la Juventus guarda al futuro. In particolar modo, la dirigenza bianconera è già focalizzata sulla sessione invernale di calciomercato che potrebbe vedere un’importante trattativa con il Liverpool. Affare da 45 milioni: ecco i dettagli.

Calciomercato, addio Juventus: vola da Klopp

Juventus e Liverpool al tavolo delle trattative. I ‘Reds’, in vista di gennaio, guardano in Serie A ed in particolar modo in casa bianconera. Dopo il brutto infortunio di van Dijk, Klopp corre ai ripari provando a chiudere per Merih Demiral.

Il centrale turco può salutare Torino già a gennaio, con il Liverpool pronto a mettere sul piatto una super offerta da 45 milioni di euro. Nell’ultima stagione agli ordini di Sarri Demiral ha collezionato ‘solo’ 8 presenze, con 1 rete ed 1 assist.

Adesso il suo destino pare portarlo lontano da Torino: il Liverpool punta con decisione l’ex centrale del Sassuolo.

