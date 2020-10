Liverpool, stagione a rischio | UFFICIALE: si opera!

Il Liverpool, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto che il suo campione si opererà al ginocchio. Stagione quindi a rischio. Ecco tutti i dettagli.

Tegola nella rosa di Jurgen Klopp: il Liverpool ha perso Virgil Van Dijk probabilmente fino a fine stagione. Il difensore centrale olandese era uscito durante il derby contro l’Everton per un infortunio al ginocchio, poi rivelatosi più duro del previsto. Infatti, Van Dijk ha subito la rottura dei legamenti e dovrà, per forza di cose, operarsi. Di seguito, il tweet dei Reds in merito all’infortunio del centrale, che dopo l’intervento proseguirà con le terapie per ritornare al top della forma.

Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton.

Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible.

You’ll come back stronger, @VirgilvDijk 💪

— Liverpool FC (@LFC) October 18, 2020