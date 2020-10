Calciomercato Juventus, doppio colpo dal Real Madrid | Cifre e dettagli

La Juventus potrebbe presto rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo sul calciomercato con innesti di esperienza e qualità. In particolare, potrebbe concretizzarsi a gennaio un doppio colpo dal Real Madrid

L’inizio di stagione è stato positivo per la Juventus sotto il profilo dei risultati, ma la squadra bianconera non ha ancora convinto del tutto. In particolare, occhio alle possibili occasioni sul mercato che potrebbero impreziosire la rosa di Pirlo. In casa Real Madrid, dopo i recenti risultati negativi, c’è aria di rivoluzione. A farne le spese potrebbero essere Isco e Marcelo, calciatori da mesi accostati proprio alla Juventus.

Calciomercato Juventus, occhio al doppio colpo dal Real

La Juventus, secondo quanto riporta Don Diario, potrebbe stupire nella prossima sessione di mercato. I bianconeri, infatti, potrebbero andare forte su Isco per rinforzare la trequarti. Il costo del cartellino dello spagnolo dovrebbe aggirarsi attorno ai 40 milioni di euro. Occhio anche a Marcelo che potrebbe ritrovare il grande amico Cristiano Ronaldo. Il brasiliano potrebbe liberarsi a parametro zero dai Blancos. Un doppio colpo galattico che farebbe tremare la concorrenza italiana e europea.

