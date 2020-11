Calciomercato, torna Mazzarri | Destinazione a sorpresa!

Potrebbe profilarsi un ritorno al passato per Walter Mazzarri, ancora alla ricerca di una squadra dopo l’esonero con il Torino

Walter Mazzarri è stato esonerato dal Torino durante la scorsa stagione. I granata hanno scelto di puntare su Moreno Longo per concludere la Serie A 2019/20 e poi puntato su Marco Giampaolo. Mazzarri è attualmente fermo, in attesa di una chiamata che potrebbe arrivare dalla Premier League. L’ex allenatore -tra le altre- di Napoli e Inter ha già avuto esperienze in Inghilterra con il Watford dei Pozzo, conquistando la salvezza nella stagione 2017/18.

Premier League, torna Mazzarri

Il ritorno di Walter Mazzarri su una panchina potrebbe coincidere col ritorno in Premier League. Infatti, è il West Bromwich la squadra alla ricerca di un allenatore. Il rapporto lavorativo -secondo il Daily Mail– con Slaven Bilic s’interromperà dopo la partita con il Tottenham, in modo tale di dare tempo al club inglese di trovare il sostituto.

Il West Brom è attualmente 18° in Premier League e tra Bilic e il club ci sono state alcune frizioni dovute al mercato. Di seguito le parole dell’allenatore riportate dal Daily Mail: “Pensavo che avremmo fatto meglio, ma sono nel calcio da diverso tempo e sopporto le pressioni. Non sono felice di questa situazione e dobbiamo migliorare“. E Mazzarri è già pronto per tornare in pista, anche se il suo primo desiderio è la Serie A.

