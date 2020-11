Calciomercato Inter, sfuma il big | Vola da Messi!

Il calciomercato interista sta per veder sfumare definitivamente l’approdo del big, inseguito a lungo: futuro in Spagna

Inseguito a lungo durante la scorsa estate di calciomercato, Lionel Messi è alla fine rimasto a Barcellona. In tal senso, la ‘Pulga’ sta per rendersi protagonista di uno ‘scippo’ all’Inter. Uno dei top player da tempo nel mirino di Marotta e Ausilio rifiuta la corte dei nerazzurri: il suo futuro sarà in Catalogna con il 10 argentino.

Calciomercato, ‘no’ all’Inter: giocherà con Messi

Dopo ben dieci stagioni al Manchester City, il futuro di Sergio Aguero sarà lontano dalla Premier League. Non in Serie A, dove l’Inter ci ha provato e riprovato in vista di un colpo low cost ( a gennaio 2021) o addirittura a zero in estate. L’argentino, in scadenza il 30 giugno 2021, ha però deciso.

No secco all’Inter, approderà al Barcellona per affiancare il connazionale e amico Leo Messi. Una decisione che in parte spiazza l’Inter che su Aguero aveva fatto più di un pensierino, come anche la Juventus, per rinforzare l’attacco di Conte.

Il ‘Kun‘, attualmente infortunato, nell’attuale stagione con i ‘Citizens‘ ha firmato il tabellino dei marcatori in una sola occasione, con 3 presenze e 178′ sul rettangolo verde.

