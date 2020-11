Calciomercato Inter, bocciati da Conte | “Entrambi inutili”

L’Inter vuole il big ed è pronta all’assalto: prima però dovrà incassare e cedere un altro giocatore oltre Eriksen

È un periodo difficile per l’Inter, che non sta facendo benissimo in questo avvio di stagione e ha commesso già troppi errori tra Serie A e Champions League, dove sono arrivati diversi passi falsi che potrebbero compromettere l’annata, soprattutto nella massima competizione europea. Bisogna rialzarsi al più presto per vincere con il Real Madrid e cercare l’accesso agli ottavi di finale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il big si avvicina | Rinnovo rifiutato!

Intanto la società sta lavorando sul calciomercato per rinforzare la rosa nelle zone di campo in cui sembrano esserci maggiori lacune. Nelle ultime ore si sta parlando anche dell’interesse di Hakan Calhanoglu, giocatore del Milan che ha il contratto in scadenza a giugno 2021.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rinnova il top player | Clausola Champions!

Calciomercato Inter, parla Gian Luca Rossi: “No a Calhanoglu e Kessie, l’obiettivo numero uno è Kante”

Gian Luca Rossi, giornalista di Top Calcio 24, è intervenuto in tv per dare gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato nerazzurro, allontanando la pista Calhanoglu: “Alcuni giocatori sono accostati più per volontà dei procuratori che per interesse. Kessie ad esempio può piacere, ma Conte vuole Kante. Che possa trovare più utile Calhanoglu di Eriksen mi pare difficile, non trova utili entrambi”.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, confermata la positività di Pioli | Salta Napoli-Milan

L’obiettivo principale, dunque, sembrerebbe il centrocampista francese che ha già allenato in passato e ci sarebbe già un piano per portarlo a Milano: “Bisogna vendere due giocatori per prendere Kante. Uno è Eriksen, che ha un buon mercato, e poi servirebbe un’altra operazione in uscita. La richiesta del Chelsea è di 50 milioni di euro“.

L’Inter dunque potrebbe mettersi al lavoro per nuove cessioni per poi tentare l’assalto a Kante e non ai due calciatori del Milan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, richiesta Bonucci | Scambio a sorpresa con l’Inter

Calciomercato Inter, carta Eriksen per il colpo in Serie A! I dettagli