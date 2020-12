Calciomercato Milan, torna di moda il figlio d’arte | I dettagli

Con Bennacer infortunato e Krunic che non convince, il Milan pensa ad un colpo a centrocampo: torna di moda la pista Thuram

Che il mercato francese sia molto seguito dagli scout del Milan è poco ma sicuro. Moncada, ex Monaco, conosce benissimo la realtà transalpina e tanti sono gli osservatori rossoneri che hanno nel mirino i giovani talenti del campionato d’Oltralpe. Dalla Francia il Milan ha pescato Leao (nell’estate 2019) e Kalulu (nell’ultima sessione di mercato), ma potrebbe non fermarsi qui. Il primo nome tra i giovani transalpini seguiti dagli scout rossoneri è Mohamed Simakan, centrale difensivo dello Strasburgo. Classe 2000, in grado anche di giocare come terzino destro, il ragazzo di origini guineane è un profilo molto gradito dalla dirigenza meneghina. Ma non è il solo nome.

Calciomercato Milan, Thuram per il centrocampo

Anche a centrocampo il club rossonero potrebbe decidere di pescare in Francia a gennaio. Nell’ultimo match contro il Sassuolo, Bennacer era assente per infortunio (tornerà nel 2021), Kessie è stato ammonito e Tonali sostituito per un piccolo problema fisico. Contro la Lazio l’ivoriano sarà assente per squalifica e l’unica certezza, al momento, sarà la presenza di Krunic, che fino ad ora non ha mai convinto. Tutto questo ha fatto capire come la coperta, in mediana, sia piuttosto corta in casa rossonera. La dirigenza ha fatto capire che se ci sarà la possibilità di migliorare la squadra con un profilo adatto, allora si interverrà sul mercato.

E chissà che questo profilo non possa essere un giocatore già in passato accostato al Milan. Si tratta di Khephren Thuram, figlio di Lilian e fratello di Marucs, anche lui seguito dai rossoneri. A differenza del padre e del fratello, Khephren, classe 2001, è un mediano fisicamente imponente, dotato di ottima accelerazione e buona visione di gioco. Nato a Reggio Emilia negli anni in cui il papà giocava a Parma, Thuram ha già collezionato 17 presenze e 1 gol con il Nizza in stagione tra campionato ed Europa League.

Il Milan lo ha seguito già in passato e chissà che non piombi nuovamente su di lui, visto che ora la dirigenza guarda anche ad un colpo a centrocampo. Thuram è legato al Nizza fino al 2022 e i rossoneri transalpini potrebbero anche cogliere l’occasione gennaio come il momento giusto per far cassa, specie se non dovesse esserci un rinnovo contrattuale. Considerando proprio questo aspetto, il giovane Khephren potrebbe costare poco meno di 15 milioni di euro.