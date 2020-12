Calciomercato, Inter ko | Rinnovo ad un passo: i dettagli

L’Inter sta per veder sfumare uno dei sogni di mercato per il 2021: il big sta per rinnovare con il Real Madrid

Il match contro il Crotone il prossimo 3 gennaio nei pensieri di Antonio Conte che prosegue la rincorsa sul Milan, per la vetta della Serie A. Dal campo al calciomercato, sta per sfumare uno dei sogni dell’Inter presente anche sul taccuino dei dirigenti della juventini: il rinnovo è vicinissimo, svolta in arrivo.

Calciomercato Inter, svolta Modric: annuncio imminente

Nonostante i 35 anni ed una carriera sempre più vicina alla chiusura, il Real Madrid non intende rinunciare a Luka Modric. Il talento croato, in scadenza il prossimo giugno, è finito da tempo sul taccuino di diversi top club europei.

Inter e Juventus, in Italia, seguono da lontano le vicende riguardanti il Pallone d’Oro 2018, dato da mesi per partente da Madrid e vicino anche al Milan in passato. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, invece, Modric rinnoverà con i ‘Blancos’.

L’accordo tra le parti sarebbe già stato trovato e verrà ufficializzato entro le prossime due settimane, con la nuova scadenza fissata al 30 giugno 2022. Conte e Marotta, dunque, dovranno guardare altrove: Modric continuerà la sua carriera al Real Madrid.