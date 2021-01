Christian Eriksen, trequartista danese di proprietà dell’Inter di Antonio Conte, non ha trovato spazio in maglia nerazzurra e sembra prossimo all’addio. In caso di una permanenza in Serie A, l’ex Tottenham farebbe davvero molto comodo al Milan di Stefano Pioli ed alla Juventus di Andrea Pirlo

Il futuro di Christian Eriksen ormai sembra molto lontano dalla Pinetina e, quindi, dal mondo Inter. La stella danese, dopo essere arrivato nel mese di calciomercato di gennaio, non è riuscita ad incidere nel gioco della squadra allenata da Antonio Conte, tecnico più propenso a centrocampisti di gamba e grinta. In vista dell’imminente sessione dei trasferimenti, l’ex giocatore del Tottenham potrebbe lasciare l’Italia, su di lui c’è infatti il PSG che dovrebbe avere la guida tecnica di Mauricio Pochettino.

Nell’ipotesi però di una permanenza in Serie A, quanto farebbe comodo la visione tattica di Christian Eriksen alle altre due big del nostro calcio, Milan e Juventus?

Milan e Juventus, Eriksen porterebbe una svolta tattica

Per la Juventus di Andrea Pirlo, a caccia di certezze in vista della seconda parte della stagione, Eriksen andrebbe a dare quella fantasia e quell’estro che sembrano mancare al centrocampo della Vecchia Signora. Bentancur e Rabiot sono infatti giocatori dalla grande gamba, ma con poca propensione offensiva, mentre Arthur viene spesso fermato da qualche problema fisico.

In casa Milan invece, un eventuale approdo in rossonero di Christian Eriksen porterebbe ad una rivoluzione della linea a tre che agisce dietro il grande bomber, Zlatan Ibrahimovic. Con il danese, tra l’altro molto legato a Simon Kjaer suo compagno di nazionale, Calhanoglu potrebbe essere spostato sulla fascia sinistra, mentre Rebic andrebbe ad agire a destra, coprendo l’assenza di una vera e propria certezza in quella zona del campo.