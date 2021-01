Il Milan è pronta a muoversi sul calciomercato, a caccia di operazioni interessanti per completare la rosa. I rossoneri potrebbero pensare al super scambio che riguarda anche Bennacer

Il Milan si muove sul mercato e potrebbe cogliere un’interessante idea di scambio con il top club di Premier League. I rossoneri, in particolare, potrebbero valutare una maxi operazione con il Chelsea che è stata tra le società più attive in entrata negli ultimi mesi. Di seguito l’ultima idea e gli aggiornamenti in casa rossonera, in vista dell’idea di scambio con i Blues.

Calciomercato Milan, grande idea scambio con il Chelsea: occhio a Bennacer

Il Chelsea potrebbe, infatti, tentare l’affondo per Ismael Bennacer. Il regista piace non poco ai Blues dopo l’esplosione con la maglia del Milan negli ultimi mesi. La valutazione del centrocampista, però, resta alta e si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Per questo, i Blues potrebbero inserire nell’affare un paio di nomi interessanti. Si tratta, in particolare, di Marcos Alonso, valutato dal Chelsea intorno ai 18 milioni di euro e Jorginho che costa sui 37 milioni. Vedremo se la pista decollerà sul mercato nelle prossime settimane.