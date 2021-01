Il Papu Gomez lascia ufficialmente l’Atalanta. Dopo il duro scontro con Gasperini che ha portato all’esclusione nelle ultime settimane dell’argentino, è arrivato il comunicato della sua nuova squadra: cifre e dettagli

Una telenovela che ha finalmente trovato la sua conclusione, dopo settimane complesse in casa Atalanta. Alejandro Gomez lascia la ‘Dea’ e lo fa salutando anche la Serie A, quando mancano ormai pochi giorni alla chiusura ufficiale del calciomercato invernale. Per il ‘Papu’ c’è l’approdo, a 32 anni, in Liga.

Calciomercato, UFFICIALE Gomez al Siviglia: i dettagli

“Siviglia e Atalanta hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centrocampista argentino Alejandro Dario Gomez Villaverde, noto come Papu Gomez. Papu arriva a Nerviòn dopo sei stagioni a Bergamo, dove ha brillato come uno dei migliori giocatori della Serie A. Firma un contratto fino al 30 giugno 2024”.

Questo il comunicato che annuncia, ufficialmente, l’approdo di Gomez al Siviglia. Termina dunque dopo quasi sette stagioni l’avventura dell’attaccante argentino con l’Atalanta, vista la rottura ormai insanabile con il tecnico Gasperini.

Niente da fare per le big italiane che hanno timidamente sondato il terreno per Gomez, lasciando poi campo libero al Siviglia che ha fortemente puntato sul ‘Papu’.