La Juventus è riuscita a completare un’importante operazione in entrata sul calciomercato. Ufficiale l’arrivo di uno dei più promettenti talenti italiani in Serie A. Di seguito gli aggiornamenti degli ultimi minuti

Era ormai nell’aria da diversi giorni, ma ora c’è anche l’ufficialità. Depositato in Lega il contratto del centrocampista Nicolò Rovella che arriva alla Juventus dopo essersi messo in evidenza con la maglia del Genoa. Il calciatore è stato acquistato dai bianconeri a titolo definitivo, ma resterà in rossoblù fino al termine della stagione. Ufficiali anche gli arrivi di Portanova e Petrelli che effettuano il percorso contrario a quello di Rovella. Un triplo affare di cui si parla ormai da diverse settimane e che ora finalmente è ufficiale.

Calciomercato Juventus, fatta per Rovella: depositato il contratto in Lega

Si chiude così la maxi operazione con il Genoa. Juventus che pare scatenata in questa fase del mercato, dato che è stata ufficializzata anche l’operazione Aké con il conseguente passaggio di Tongya al Marsiglia. Vedremo se i bianconeri riusciranno a centrare anche altri colpi last minute nelle prossime ore.