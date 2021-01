Calciomercato Inter, Otavio verso la Francia | La Serie A si allontana

Il centrocampista è entrato nel mirino delle big di Serie A sul calciomercato, ma l’assalto dalla Francia potrebbe cambiare i piani delle squadre italiane. Di seguito tutte le ultime novità sul suo futuro

Il futuro di Otavio verrà deciso nelle prossime settimane e diversi club italiani sono stati accostati al calciatore del Porto. Il brasiliano classe 1995 è stato accostato sul calciomercato a molti club negli ultimi mesi e anche i maggiori club di Serie A restano alla finestra in attesa di sviluppi decisivi nella corsa al calciatore. L’ultimo interesse per il centrocampista, però, potrebbe cambiare radicalmente le gerarchie per il colpo.

Calciomercato Inter, il futuro di Otavio potrebbe essere in Francia: Serie A più lontana

Otavio sembra essere uno dei principali obiettivi del PSG. Il club transalpino, secondo quanto riporta ‘don balon’, ha messo nel mirino il centrocampista: Pochettino vuole centrare il colpo a zero e bruciare la concorrenza di alcuni dei maggiori club internazionali. Al calciatore sono accostati alcune delle maggiori squadre italiane. Inter, Milan e Roma, però, potrebbero passare in secondo piano per l’affare a parametro zero, dopo l’assalto del PSG.