Pericolo addio in casa Inter, con due club della Premier pronti all’assalto: interviene l’agente a chiarire la situazione

Calciomercato che si appresta alla chiusura, con l’Inter che difficilmente andrà a piazzare nuovi colpi in entrata. Nel frattempo Antonio Conte lavora per il big match di domani sera contro la Juventus nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Anche se la sessione invernale sta per chiudersi, si ragiona già per quella estiva, con due club della Premier League che mettono gli occhi su un nerazzurro. L’agente interviene e chiarisce.

Calciomercato Inter, Chelsea ed Arsenal su Hakimi: l’agente Camano frena

Uno dei valori aggiunti dell’Inter di Antonio Conte è senza dubbio Achraf Hakimi. L’esterno arrivato dal Borussia Dortmund ha collezionato fino ad ora 27 presenze, con 6 gol e 5 assist messi a segno tra Serie A e Coppe, ma la situazione attuale all’interno della società nerazzurra potrebbe portare il calciatore a partire. Secondo quanto riportato da ‘The Athletic’ su di lui ci sarebbe il forte interesse di Arsenal e Chelsea, con il calciatore che aprirebbe ad un futuro in Premier League.

In un’intervista esclusiva a ‘Passioneinter.com’ l’agente di Hakimi, Alejandro Camano, smentisce la possibile partenza del calciatore dall’Inter affermando: “Hakimi sarà campione con l’Inter, questo è il suo unico pensiero”. Buone notizie dunque per Antonio Conte che vede la conferma di un big.