La Juventus continua ad inseguire il sogno Isco in sede di calciomercato: occhio, però, ad una forte concorrenza dalla Premier

Ieri è ufficialmente terminata la sessione di calciomercato invernale. La Juventus, però, non si ferma e continua a monitorare grandi nomi per rinnovare il proprio gruppo squadra. In particolare, i bianconeri hanno bisogno di migliorare il centrocampo (suo reparto, forse, più debole) e da tempo hanno nel mirino un importante obiettivo proveniente dalla Liga, ma la pista sembrerebbe essersi complicata.

Calciomercato Juventus, su Isco c’è forte l’Arsenal

È sempre calciomercato. La Juventus è alla ricerca di grandi obiettivi per il prossimo anno e un giocatore che piace da tempo ai bianconeri è sicuramente Isco Alarcon, trequartista in forza al Real Madrid. Secondo quanto riferisce il portale ‘TodoFichajes.com’, la società piemontese deve tenere d’occhio la concorrenza per lo spagnolo.

Sul 28enne, infatti, ci sarebbe il forte interesse dell’Arsenal e gli inglesi sarebbero disposti ad esercitare un vero e proprio sforzo economico per il calciatore. L’ex Malaga guadagna nei ‘Blancos’ 7 milioni netti a stagione e andrà in scadenza a giugno 2022. I ‘Gunners’ e il tecnico Arteta accetterebbero di eguagliare la cifra dello stipendio, ma per il cartellino non vorrebbero superare i 10 milioni di euro.

Quel che è certo è che Isco non rimarrà al Real la prossima stagione. Non è più centrale nel progetto del club e in stagione, fino ad ora, ha realizzato 13 presenze e 1 assist tra campionato e Champions League. La squadra spagnola ha provato a cederlo anche in questa sessione di trasferimenti, ma non sono arrivate offerte. Discorso rimandato, quindi, alla prossima estate, con l’Arsenal fortemente interessata e la Juventus sullo sfondo.

