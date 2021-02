La Roma punta al rinnovo di Mkhitaryan ma il suo agente frena: la palla passa all’armeno

Il terzo posto della Roma in campionato porta indubbiamente la firma anche di Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno sta spostando gli equilibri e sta trascinando i giallorossi in questa prima parte di stagione. I suoi numeri parlano chiaro: 9 gol e 8 assist i 19 presenze in campionato, 11 reti totali se si considerano anche Europa League e Coppa Italia.

Ieri il General manager giallorosso Tiago Pinto in conferenza stampa ha lasciato intendere che il calciatore ex Arsenal e Manchester United continuerà la sua avventura nella Capitale. La società ha già esercitato l’opzione per il rinnovo allo scoccare della 25esima presenza. Nelle ultime ore, però, sono sorte delle complicazioni.

Calciomercato Roma, Raiola frena | Rinnovo rimandato

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, pare che Mkhitaryan abbia preso tempo, frenando di fatto le pratiche per il rinnovo. L’armeno ha l’ultima parola sul rinnovo del contratto, come confermato da Pinto in conferenza, e questo include la possibilità di svincolarsi a prescindere dalla volontà della società.

Dietro questa frenata c’è lo zampino del suo agente, Mino Raiola, che attualmente non ha dato nessuna garanzia in merito alla permanenza in giallorosso del suo assistito nella prossima stagione. La società ha rinnovato la piena stima nel centrocampista armeno, l’ultima parola spetta a lui.