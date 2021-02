Ante Rebic, esterno sinistro del Milan di Stefano Pioli, non sta vivendo una stagione particolarmente esaltante e potrebbe lasciare i rossoneri al termine dell’anno. L’abbondanza su quella fascia potrebbe mettere in difficoltà il giocatore croato, arrivato dall’Eintracht di Francoforte



Non è la miglior stagione in Italia per Ante Rebic, esterno sinistro offensivo del Milan di Stefano Pioli. Il giocatore croato, arrivato nell’estate di calciomercato a titolo definitivo dall’Eintracht Francoforte, dopo un buon inizio, a causa di qualche defezione fisica e non solo, non sta brillando come ci si aspettava con la maglia della squadra rossonera.

Sono infatti 13 le presenze nel campionato italiano di Serie A in questa stagione per Rebic con appena 2 gol all’attivo. Numeri sporcati anche dall’adattamento nel ruolo di centravanti a causa delle numerose assenze di Zlatan Ibrahimovic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio all’attaccante | Ma resta in Serie A!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, l’allenatore si dimette! Tentativo per Sarri

Calciomercato Milan, Rebic non convince | Riflessioni sul futuro

Rebic è arrivato al Milan per appena 5 milioni di euro dalla Bundesliga ed i rossoneri, in vista della prossima estate, potrebbe puntare a monetizzare con una cospicua plusvalenza cedendo il cartellino del giocatore croato, valutato circa 30 milioni di euro.

Nelle scorse stagioni, anche l’Inter si è fatta più volte avanti per Rebic e non è da escludere, in caso di restyling sulla fascia sinistra, un tentativo anche per il giocatore della nazionale croata.