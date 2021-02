Calciomercato, cala il prezzo di Reinier | Occasione per Inter e Milan

Il futuro di un grande talento potrebbe rappresentare un’ottima occasione per Inter e Milan sul calciomercato. Di seguito tutte le ultime novità e la possibile trattativa con il top club spagnolo

Inter e Milan sono sempre accostate ad alcuni dei migliori giovani in circolazione sul calciomercato. I due club milanesi non godono di grande disponibilità economica, soprattutto dopo le perdite causate dall’avvento del Covid-19. Proprio per questo, devono essere sensibili alle variazioni di prezzo e ad eventuali colpi a costi contenuti che potrebbero produrre anche fruttuose plusvalenze in ottica futura.

In tal senso, una grande occasione sul calciomercato potrebbe provenire dalla Spagna. Reinier Jesus, infatti, era stato fortemente voluto dal Real Madrid ed era considerato uno dei migliori giovani in circolazione per il calcio brasiliano e mondiale. Il suo approdo in uno dei massimi club della Liga, però, non ha portato i frutti sperati né per il club né per il calciatore. Reinier, infatti, non ha mai trovato davvero continuità né tecnico-tattica, né tantomeno a livello di minutaggio. A parte alcuni sprazzi di grande qualità, il suo talento non si è mai concretizzato per l’immediatezza, con Zidane che puntualmente gli ha preferito altre risorse sulla trequarti. Ora la situazione sembra essere radicalmente cambiata rispetto a qualche mese fa.

Calciomercato Inter e Milan, attenzione al profilo di Reinier: prezzo al ribasso

Il calciatore brasiliano è andato in prestito al Borussia Dortmund proprio per trovare minutaggio, ma anche l’esperienza in Bundesliga fino ad ora non è decollata, anzi non gli sta permettendo di mettere in luce le sue qualità. Secondo ‘Transfermarkt’, infatti, il suo valore di mercato è crollato a picco negli ultimi mesi. Rispetto ai 30 milioni di euro spesi dal Real Madrid per acquistarlo, ora il valore del calciatore si aggira intorno ai 18 milioni di euro. E i Blancos iniziano a chiedersi se sia stato un grave errore mandarlo via in prestito.

Una situazione spinosa che potrebbe attirare alcuni dei maggiori club italiani. Inter e Milan, infatti, già accostate al calciatore nei mesi passati, potrebbero tentare l’assalto nella prossima estate, attratto dal prezzo decisamente vantaggioso del trequartista.