Calciomercato, le big italiane su Ceballos | Addio Real Madrid

Un importante calciatore di proprietà del Real Madrid potrebbe presto lasciare definitivamente i Blancos. Le big italiane sono alla finestra, a caccia del colpo sul calciomercato: ecco le ultime novità sul suo futuro

Le big italiane potrebbero presto tentare un grande colpo proveniente dalla Spagna. Dani Ceballos, infatti, ha dimostrato la sua grande qualità in diverse occasioni in carriera. Il suo dribbling, la visione di gioco fuori dal comune e la capacità di andare all’assist e al gol avevano impressionato tifosi e addetti ai lavori fin dagli arbori della sua carriera e grazie alle ottime prestazioni messe a segno con la maglia della Spagna e successivamente del Real Madrid.

E proprio con la maglia dei Blancos, Ceballos non è mai riuscito davvero a trovare il minutaggio sperato, soprattutto con Zinedine Zidane in panchina. Da lì, sono iniziati una serie di prestiti che hanno fatto male alla casse del Real Madrid. Ora, infatti, secondo quanto riporta ‘don diario’, i Blancos avrebbero preso una forte decisione per il futuro dello spagnolo. Si prospetta, infatti, una cessione a titolo definitivo per il classe 1996. Anche a causa dei problemi economici causati dal Covid-19, la big spagnola non ha intenzione, infatti, di cedere nuovamente il calciatore in prestito. Attenzione ai possibili sviluppi legati alla pista italiana.

Calciomercato, Inter, Milan e Juventus monitorano Ceballos: le ultime

Le ultime voci dalla Spagna sottolineano, inoltre, come l’intenzione del ragazzo sia valutare la sua posizione nel Real Madrid al termine della stagione, per poi considerare le possibilità per il futuro, dopo essersi nuovamente giocato le sue carte nei Galacticos. Il classe 1996 ha giocato 16 partite in questa stagione con la maglia dell’Arsenal, spesso partendo dalla panchina e mettendo a segno solo un assist.

Il centrocampista, a fine anno, potrebbe rappresentare un’occasione decisamente interessante per le big italiane sul mercato. Si tratta di un profilo di grande qualità che potrebbe impreziosire la Serie A con le sue giocate, ovviamente se finalmente riuscisse a trovare la continuità tanto attesa in carriera. Il Real Madrid questa volta sembra davvero pronto a cederlo a titolo definitivo e il prezzo si attesta attorno ai 25 milioni di euro.