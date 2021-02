Subito brutte notizie per Stefano Pioli nei sedicesimi di finale di Europa League contro lo Stella Rossa: infortunio e derby a rischio a rischio

L’Europa League dopo due mesi di pausa torna e vede il Milan affrontare la Stella Rossa di Belgardo, squadra arrivata seconda nel girone L, a differenza dei rossoneri arrivati primi nel girone H. Il match allo Stadion Rajko Mitic inizia però in salita per il Milan. Infatti i rossoneri dopo mezz’ora di gioco si vedono costretti a rinunciare a Ismael Bennacer, che per un problema muscolare lascia il campo, ed al suo posto entra Tonali. Si valuterà poi l’entità dell’infortunio, ma al momento il derby contro l’Inter di domenica sembra essere a forte rischio. Il centrocampista algerino potrebbe unirsi a Stefano Sensi dell’Inter infortunatosi oggi.