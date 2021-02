Le ultimissime sulle condizioni di Alvaro Morata, svenuto dopo il match di Champions col Porto come ha svelato lo stesso Pirlo davanti alle telecamere

“Morata è svenuto”. Dopo il match di Champions col Porto, Andrea Pirlo ha spiazzato tutti con questa dichiarazione che inevitabilmente ha fatto il giro del mondo. Ma cos’ha di preciso lo spagnolo? Secondo ‘Calciomercato.it’, l’ex attaccante di Real e Atletico Madrid ha contratto il citomegalovirus.

Si tratta di un virus appartenente estremamente diffuso a livello mondiale e che, una volta contratto, rimane latente all’interno dell’organismo per tutta la vita, riattivandosi in caso di indebolimento del sistema immunitarioche. A quanto pare Morata patisce una forte spossatezza, nausea, dolori allo stomaco e, ovviamente, non si sente al massimo della condizione fisica. Per la sfida col Crotone sarà comunque a disposizione di Pirlo, anche se a meno di mezzo servizio.