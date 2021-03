Calciomercato Juventus, Kean può tornare in bianconero con un super scambio con il Psg ma non è l’unica opzione per l’attaccante

La tanto attesa esplosione di Moise Kean finalmente è arrivata. L’attaccante 21enne ha trovato la sua dimensione al Psg, dove viaggia ad un ritmo di 15 reti in 27 presenze stagionali. Il centravanti torna prepotentemente in auge per un posto agli Europei di giugno, con il Ct Mancini che deve necessariamente prendere in considerazione la sua candidatura. E continua a ripensarci la Juventus, che vorrebbe riportarlo a casa e monitora con attenzione gli sviluppi. I francesi, visto il suo rendimento, vorrebbero riscattarlo dall’Everton, ma la situazione è ancora in divenire. Proprio la decisione del club parigino influirà pesantemente sul mercato, anche bianconero.

LEGGI ANCHE ———-> Calciomercato, ribaltone: Allegri e il big della Juventus | I dettagli

Calciomercato Juventus, Dybala via per Kean: ma dipende tutto dal Psg, gli scenari

In caso di riscatto dall’Everton, infatti, Kean potrebbe entrare in un clamoroso asse tra il Psg e la Juve. Il futuro di Paulo Dybala, in scadenza di contratto nel 2022, è ancora in bilico e all’orizzonte non si intravedono spiragli per il rinnovo. Così, potrebbe esserci uno scambio tra i due: la ‘Joya’ sotto la Torre Eiffel e Kean di nuovo a Torino, dopo averla lasciata nel calciomercato estivo del 2019. Ma, viceversa, il Psg potrebbe anche decidere di non procedere al riscatto. E a quel punto il futuro del centravanti italiano potrebbe tingersi di ‘blanco’.

LEGGI ANCHE ———> Calciomercato Juventus, rivoluzione in regia | Scambio con il Chelsea

Il Real Madrid infatti è rimasto impressionato dalle sue ultime esibizioni, su tutte quella al Camp Nou contro il Barcellona, arricchita da un gol. Per i madrileni, secondo ‘Elgoldigital’, non è uno dei primi nomi sulla lista, ma è un profilo di grande interesse. Che oltretutto, in caso di ritorno all’Everton al termine della stagione, potrebbe rientrare nei discorsi con i ‘Toffees’ per regolare la situazione di James Rodriguez, altro giocatore il cui futuro è da definire. A Goodison Park sono felicissimi del rendimento del colombiano e vorrebbero assolutamente trattenerlo. Ecco dunque che il Real potrebbe assicurarsi Kean lasciando ‘El bandido’ in Inghilterra.