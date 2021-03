Il Milan non riscatterà Dalot, e il terzino destro è pronto a tornare al Manchester United. Maldini prova tre alternative, due delle quali arrivano proprio dalla Serie A

L’avventura di Diogo Dalot al Milan ha i giorni contati. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il terzino destro non sarà riscattato dalla dirigenza dei rossoneri, nonostante la sua volontà di rimanere a Milano. Dopo un anno in prestito, quindi, il ventiduenne portoghese farebbe ritorno al Manchester United, per restare.

Il suo addio a Stefano Pioli rimescolerebbe un po’ i piani, lasciando scoperto un reparto per la prossima finestra di calciomercato. Le piste nella mente di Paolo Maldini sono tre, una più interessante dell’altra.

Calciomercato Milan, niente riscatto per Dalot | Idee Hysaj, Marusic e Firpo per il post

Ventiquattro partite, due gol e due assist tra Serie A, Europa League e Coppa Italia sono i numeri della stagione di Diogo Dalot al Milan. Il terzino destro arrivato a ottobre del Manchester United pare però non rientrare nei piani dei rossoneri, che in vista del prossimo calciomercato sto cercando delle alternative.

La prima porta che Maldini si sta aprendo è la meno costosa: Hysaj, in scadenza a giugno con il Napoli, sarebbe la prima scelta, proprio perché a zero. Per lui c’è l’ipotesi di un triennale a 2,8 milioni a stagione, ma non l’unica suggestione in casa Milan.

Le prestazioni di quest’ultima stagione di Adam Marusic alla Lazio, infatti, hanno attirato le attenzioni dei rossoneri. Il suo contratto, in scadenza nel 2022, dovrebbe essere aggiustato a breve con il club di Claudio Lotito, ma le parti ancora non hanno trovato un accordo. Al momento, il montenegrino percepisce 0,9 milioni di euro a stagione, e il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 18 milioni di euro.

Infine, l’ultima cartuccia arriva direttamente dalla Liga spagnola. Dati gli ottimi rapporti con il Barcellona, l’idea sarebbe quella di un altro prestito con diritto/obbligo di riscatto sui 20 milioni per Junior Firpo, arrivato solo nel 2019 nella capitale catalana per 30 milioni di euro. E con un super clausola rescissoria.