Calciomercato Milan, obiettivo Dani Olmo | Cifre e dettagli

Il Milan potrebbe a breve ritornare prepotentemente su Dani Olmo, trequartista spagnolo in uscita dal Lipsia

Paolo Maldini sta mandando avanti un progetto molto interessante al Milan. Tanti sono i giovani talenti acquistati dal direttore tecnico rossonero: da Tonali e Tomori a Diogo Dalot, uniti a calciatori d’esperienza come Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic. Ma non è finita qui. Il club rossonero sta valutando anche come rinforzare la squadra la prossima estate, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League, vero obiettivo stagionale. Uno dei giovani su cui potrebbe puntare Maldini è Dani Olmo.

Milan, obiettivo Dani Olmo

Il Lipsia ha acquistato Dani Olmo dalla Dinamo Zagabria per oltre 20 milioni di euro, ma la politica delle ‘lattine’ è quella di vendere i giovani talenti una volta che si sono affermati. In questo caso, lo spagnolo si è messo in mostra in Bundesliga e Champions e potrebbe andare al Milan per un salto di qualità. Il costo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 45 milioni di euro. Una cifra che Paolo Maldini sarebbe contento di investire, poiché si tratta di un calciatore che rientra nella politica societaria del club.