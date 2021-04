Calciomercato Juventus, addio Ronaldo solo in un caso | Lo scenario

La Juventus e il futuro di Cristiano Ronaldo: una telenovela che è destinata ad andare avanti anche per le prossime settimane. Si susseguono le voci sul futuro del portoghese: le ultime novità

La Juventus è concentrata sul campionato e su ciò che potrebbe avvenire nelle prossime settimane. I bianconeri, infatti, non hanno alcuna intenzione di mollare la presa, nonostante l’Inter sembri ormai lontana in classifica, e la stagione della Vecchia Signora sia stata al di sotto delle aspettative. Dopo i brutti passi falsi contro Benevento e Torino, i bianconeri erano chiamati a reagire per svoltare una stagione che stava prendendo una piega sempre più negativa.

La prova contro il Napoli ha restituito una Juventus determinata e in grado di battere un avversario temibile nella corsa alla Champions League. Una vittoria che è servita anche a rinsaldare la posizione di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. Le conseguenze, però, potrebbero esserci anche per il futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese è al centro dei rumors sul calciomercato, ma ora lo scenario potrebbe essere decisamente differente rispetto a qualche settimana fa.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo e i rumors dalla Francia: come cambia il futuro

Nelle scorse settimane, si è spinto con forza in direzione di un addio di Cristiano, soprattutto dall’estero. In Spagna, si è parlato a più riprese di un ritorno al Real Madrid, mentre in Francia hanno rilanciato in diverse occasioni l’ipotesi PSG. Proprio per questo, le ultime voci sul futuro di CR7 vanno in controtendenza. ‘Le10Sport’, noto portale francese sottolinea, raccogliendo le ultime dalla stampa italiana, come ora il portoghese sia più vicino alla permanenza alla Juventus, se non in un caso.

Tutto potrebbe cambiare, infatti, se clamorosamente i bianconeri non dovesse centrare neanche il quarto posto in classifica. In quel caso, un Cristiano Ronaldo orfano anche della Juventus potrebbe spingere per l’addio alla Juventus. Un’ipotesi che comunque pare difficilmente concreta sul campo, anche alla luce di una Vecchia Signora che sul campo non ha convinto quest’anno.