Cristiano Ronaldo esce nervoso dal campo al termine della gara tra Juventus e Genoa

La Juventus vince 3-1 in casa contro il Genoa ma la vera notizia è la furia di Cristiano Ronaldo al termine della gara. Il portoghese non è riuscito a trovare il gol e questo lo ha reso nervoso come ha anche dichiarato il tecnico bianconero Andrea Pirlo a fine partita.

Dalle immagini filtrate dai social, però, si nota Cristiano Ronaldo togliersi la maglietta e buttarla via. In realtà non per terra ma ad un raccatta palle a cui l’ aveva promessa, ma con un atteggiamento piuttosto stizzito che ha fatto discutere e non poco al termine della partita.