La Juventus dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo contro l’Atalanta: l’annuncio di Pirlo in conferenza stampa

La Juventus domani sfiderà l’Atalanta al Gewiss Stadium, in una sfida importantissima per la corsa Champions. Andrea Pirlo, tuttavia, dovrà fare a meno del suo miglior giocatore. Out per infortunio Cristiano Ronaldo, che non sarà convocato. Lo ha annunciato lo stesso allenatore bianconero in conferenza stampa, sottolineando come anche CR7 non abbia voluto rischiare di forzare visto il problema muscolare.

Di seguito, le parole di Pirlo in conferenza stampa: “Una grossa defezione c’è perché Cristiano non sarà della partita. Non ha recuperato da un problema al flessore ed era troppo rischioso portarlo domani. Non si sentiva in grado di spingere, abbiamo deciso di lasciarlo a riposo“. Atalanta-Juventus è uno scontro diretto molto importante, anche perché il Napoli -una delle altre pretendenti a un posto in Champions League- dovrà sfidare l’Inter allo stadio Diego Armando Maradona.