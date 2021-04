Il Milan studia le nuove mosse di calciomercato per la prossima annata ma aumenta la concorrenza per il colpo in avanti

È stata un’annata particolare e ricca di colpi di scena fin qui per il Milan, che ha collezionato quasi esclusivamente vittorie nei primi mesi ma è calata notevolmente in queste settimane. I rossoneri hanno tenuto la vetta della classifica fino a fine gennaio ma successivamente si sono arresi di fronte all’Inter, che ha preso il comando della Serie A ed è ormai a un passo dallo scudetto.

Nonostante i troppi passi falsi del recente periodo, però, il Milan può essere comunque soddisfatto del percorso fatto fin qui visto che sta rispettando i piani della scorsa estate. L’obiettivo principale per Ibrahimovic e compagni è quello di tornare in Champions League e per ora tutto è ancora possibile.

Calciomercato Milan, si allontana Ilicic: c’è l’Atletico Madrid

Mentre la squadra pensa esclusivamente al campo e vuole blindare il quarto posto, la società non smette di lavorare sul futuro e studia le nuove mosse da attuare in estate. La dirigenza cerca anche nuove occasioni da sfruttare a costi bassi e tra queste c’è anche Josip Ilicic, che sembra essere ormai in uscita dall’Atalanta.

L’attaccante o trequartista però potrebbe non restare in Serie A. Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital’, infatti, sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Atletico Madrid. Mentre i rossoneri sono pronti a offrire 6 milioni di euro, resta segreta invece l’offerta dei ‘Colchoneros’.

Si apre dunque il duello tra Milan e Atletico Madrid, con gli spagnoli pronti a una nuova offerta per battere i rossoneri.