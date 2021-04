Il primo posticipo della 33esima giornata di Serie A vede affrontarsi Torino e Napoli: le formazioni ufficiali del match

Partita di fondamentale importanza per Torino e Napoli quella odierna. I due club si affrontano in uno dei due posticipi della 33esima giornata (l’altro sarà Lazio-Milan). I partenopei cercano punti per guadagnare terreno nella corsa al quarto posto, che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Gattuso arriva da un ottimo periodo, dove è riuscito a fermare l’Inter sull’1-1 e travolgere per 5-2 la Lazio. Con una vittoria il Napoli riuscirebbe ad agganciare la Juventus ed il Milan, in attesa del risultato dei rossoneri.

Tutt’altra situazione per il Torino, che ha bisogno di punti per staccarsi dalla pericolosa zona retrocessione e prendere le distanze da Cagliari e Benevento, che sono a quota 31 come i granata. In questi minuti i due tecnici ufficializzano le scelte di formazione.

Torino-Napoli, le formazioni ufficiali: Gattuso sceglie Osimhen, Nicola si affida a Belotti e Sanabria

Scendono in campo Torino e Napoli nel posticipo della 33esima giornata di Serie A. Mister Davide Nicola sceglie Sanabria per il tandem d’attacco con Andrea Belotti, con dietro di loro Verdi. Mentre sugli esterni torna titolare il giovane Singo. Gennaro Gattuso invece in difesa si affida a Rrhamani, e a centrocampo alla coppia Demme-Bakayoko. Davanti scelto Osimhen come punta.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti All: Nicola.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. All: Gattuso.

ARBITRO: Paolo Valeri