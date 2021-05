Il calciomercato della Juventus prende forma con largo anticipo rispetto alla riapertura ufficiale della sessione estiva: occhi in Premier League dove il top player è pronto a salutare, bianconeri in prima fila

Chiudere al meglio la stagione per focalizzarsi, con largo anticipo, sul prossimo calciomercato estivo. In casa Juventus il pensiero è all’insidiosa trasferta contro l’Udinese prima di poter scendere in campo per lo scontro diretto con il Milan settimana prossima. Il mercato che è ormai alle porte può regalare sorprese alla rosa allenata da Andrea Pirlo: uno dei top player da tempo nel mirino della ‘Vecchia Signora’ non rinnoverà ed è destinato a cambiare squadra a luglio.

Calciomercato Juventus, colpo Pogba: svolta da Manchester

Secondo quanto riportato dal portale inglese ‘The Sun’, il futuro di Paul Pogba sarà lontano da Manchester. Il francese, in scadenza tra un anno con i ‘Red Devils’, non rinnoverà con il club inglese al quale chiederebbe non meno di 500 mila sterline (574mila euro) a settimana. Una spesa importante che il Manchester, pur non volendo perdere Pogba a zero tra un anno, potrebbe non affrontare. Il club inglese spinge con Raiola per poter ridiscutere una situazione che, tuttavia, pare ormai delineata definitivamente.

Pogba non rinnoverà l’attuale accordo con i ‘Red Devils’ per dire addio, il prossimo luglio, con la Juventus che rimane in primissima fila per il clamoroso ritorno del gioiello transalpino nella Torino bianconera. In questa stagione agli ordini di Solskjaer, il forte centrocampista ha accumulato 37 presenze complessive tra campionato e coppe, con 6 reti e 7 assist vincenti.

Situazione quindi in divenire. Raiola progetta l’addio di Pogba, pronto a salutare la Premier League dopo cinque stagioni tra alti e bassi, per cercare a 28 anni fortuna altrove. L’ipotesi Juventus resta viva, nonostante la folta concorrenza dei top club europei pronti a darsi battaglia per il francese durante la prossima estate.