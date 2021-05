La Roma vince la semifinale di ritorno contro lo United ma non riesce a completare l’impresa

All’Olimpico la Roma sogna l’impresa impossibile di ribaltare il 6-2 dell’Old Trafford contro il Manchester United per accedere alla finale di Europa League. I giallorossi cercano subito di fare la partita ma la sbloccano i Red Devils con il solito Edinson Cavani che colpisce ancora una volta la Roma, complice una disattenzione della difesa nelle marcature. La squadra di Fonseca prova a segnare ma trova De Gea in serata d’oro che si immola più di una volta.

Europa League | Roma-Manchester United 3-2: tabellino marcatori

Nel secondo tempo la Roma entra con un altro spirito e trova il gol con Edin Dzeko. Tre minuti più tardi Cristante ribalta il punteggio e accende un briciolo di speranza per i suoi. Poco dopo i giallorossi sprecano tre occasioni clamorose ma trovano anche un fantastico De Gea e tanta sfortuna. Cavani poi segna ancora una volta una doppietta e spegne i sogni della Roma.

Nel finale c’è gloria per il giovane classe 2002 Nicola Zalewski che segna all’esordio e regala una vittoria prestigiosa alla Roma che però non basta. Il Manchester United accede alla finale di Danzica dove affronterà il Villarreal. Terza squadra inglese che conquista una finale in una competizione europea. Tabellino marcatori:

ROMA-MANCHESTER UNITED 3-2

39′,64′ Cavani, 57′ Dzeko, 60′ Cristante, 83′ Zalewski