È in corso Sassuolo-Juventus, partita valida per la 36esima giornata di campionato: rigore causato da Bonucci, furia dei tifosi bianconeri

Si è da poco concluso il primo tempo tra Sassuolo e Juventus, match fondamentale in ottica Champions League per i bianconeri. Gli uomini di Pirlo sono, attualmente, in vantaggio, ma durante la prima frazione di gioco è accaduto un episodio che avrebbe potuto complicare non poco le cose. Contatto in area tra Bonucci e Raspadori, l’arbitro fischia il rigore a favore degli emiliani, poi parato da Szczesny.

LEGGI ANCHE>>> Inter-Roma, da Conte agli stipendi: parla Marotta

Ciò ha scatenato l’ira dei sostenitori della ‘Vecchia Signora’ contro il centrale italiano, che a prescindere non ha svolto un buon primo tempo. Da “Ma taci” a “Per quanto ancora dobbiamo sopportarlo”, i tifosi si sono letteralmente scatenati sui social. Di seguito alcuni tweet.

che clown che è Bonucci mamma mia — [email protected];🖤 (@pldybla) May 12, 2021

Ma Bonucci per quanto ancora dobbiamo sopportarlo? — Eve; 🌿🌗 (@killublck) May 12, 2021

Ma taci bonucci — sara (@sarastired__) May 12, 2021