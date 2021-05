Benevento-Crotone, infortunio durissimo per Ionita | Tegola per Inzaghi

Durissimo scontro a centrocampo tra Lisandro Magallan e Ionita: il centrocampista olandese è uscito in lacrime

Si sta disputando in questi minuti una sfida molto importante per il Benevento. La squadra di Pippo Inzaghi deve pensare a battere il Crotone e sperare in una sconfitta del Torino sul campo della Lazio. La settimana prossima, poi, pensare a giocarsi tutto nello scontro diretto contro i granata. Il Benevento è sì in vantaggio, ma ha perso un elemento importante dello scacchiere di Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, intrigo internazionale | Da Allegri a Zidane: svolta dalla Germania!

Si tratta di Artur Ionita, protagonista di uno scontro durissimo con Lisandro Magallan. Si teme il peggio per il moldavo, che dopo le urla di dolore ha provato a rientrare in campo. Ma il dolore eccessivo al ginocchio gli ha impedito di continuare la gara. Ionita è uscito in lacrime, al suo posto è entrato Improta.