Assegnati i premi della stagione di Serie A 2020/21, Romelu Lukaku è l’MVP: da Barella a Donnarumma, ecco tutti i riconoscimenti

Ci siamo lasciati alle spalle un’altra stagione di Serie A. Come di consueto, però, mancava l’ultimo passo prima della chiusura definitiva. In queste ore sono stati assegnati i premi del campionato 2020/21. A trionfare su tutti stato il bomber dell’Inter Romelu Lukaku. Dopo una stagione straordinaria, è andato a lui il premio di MVP dell’anno. L’annuncio è arrivato dalla Lega, che motiva così la decisione presa: “Supremazia atletica, tecnica eccellente e mentalità da leader. I suoi numeri sono semplicemente fantastici: 24 gol e 11 assist”.

Ma la lista dei riconoscimenti è lunga: abbiamo anche il premio a Dusan Vlahovic della Fiorentina come miglior Under 23 della stagione, il premio di miglior portiere a Gianluigi Donnarumma del Milan, il premio di miglior difensore a Cristian Romero dell’Atalanta, il premio di miglior centrocampista a Barella dell’Inter ed, infine, il premio a Ronaldo come miglior attaccante grazie ai 29 gol con la Juventus e la vittoria della classifica marcatori.