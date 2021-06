A breve Jose Mourinho sbarcherà a Roma per cominciare il lavoro sulla panchina giallorossa: nel frattempo, spunta un clamoroso retroscena

Tifosi impazienti ed entusiasmo alle stelle. Questo è la situazione in casa Roma dopo l’annuncio dell’arrivo di Jose Mourinho. Il portoghese, che in carriera ha conquistato innumerevoli successi, è stato scelto a sorpresa dai Friedkin per sostituire il connazionale Fonseca. Allo ‘Special One’ l’arduo compito di risollevare le sorti di una squadra che ha mostrato evidenti difficoltà in questa stagione.

Il tecnico portoghese a breve sbarcherà nella capitale per cominciare il suo lavoro, ma nel frattempo spunta un clamoroso retroscena. Stando a quanto riferisce l’autorevole tabloid inglese Telegraph, il Real Madrid avrebbe provato a ‘scippare’ Mourinho alla Roma, visto che l’ex Tottenham ha firmato l’accordo che lo legherà ai giallorossi fino a giugno 2023 da poche settimane. Evidentemente, la risposta del mister è stata negativa e i ‘Blancos’ si sono decisi a puntare definitivamente sul ritorno di Carlo Ancelotti.

‘Mourinho was approached informally to get his view on the Madrid job at the end of last week and then again over the weekend, before eventually the club turned its focus to appointing Ancelotti.’ @SamWallaceTel reports https://t.co/EBuaIP6BL1

— Telegraph Football (@TeleFootball) June 2, 2021