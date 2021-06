Euro 2020, infortunio in allenamento | L’Italia di Mancini nei guai

Euro 2020, problemi per Mancini: l’Italia rischia di perdere un giocatore per infortunio, sostituzione in vista

Non c’è pace per la Nazionale di Roberto Mancini. A poco più di 24 ore dal debutto a Euro 2020 contro la Turchia, all’Olimpico di Roma, un nuovo infortunio mette nei guai il Ct. Il reparto colpito è sempre il centrocampo: dopo il forfait di Sensi e l’infortunio di Verratti, con il giocatore del Psg che sarà disponibile solo dalla gara con la Svizzera, si ferma anche Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma ha accusato un problema muscolare al flessore della coscia sinistra. Quest’oggi accertamenti per valutare l’entità dell’infortunio, in via cautelare aggregato al gruppo azzurro Gaetano Castrovilli. La FIGC ha già sondato il terreno con la Uefa per chiedere una eventuale sostituzione.