La Roma segue Xhaka per rinforzare il centrocampo: il connazionale Remo Freuler ha parlato dell’operazione di calciomercato a due giorni da Italia-Svizzera

Chi ben comincia è a metà dell’opera e l’Italia non poteva fare di meglio. L’importante vittoria ottenuta contro la Turchia ha spianato la strada agli Azzurri, attesi ora dalla sfida alla Svizzera di Vladimir Petkovic. Un crocevia importante per il proseguimento di ‘Euro2020’: un successo darebbe la matematica certezza del passaggio del turno ai ragazzi del ct Roberto Mancini. La partita offre poi diversi spunti in ottica calciomercato, con alcuni giocatori elvetici seguiti dai top club della Serie A.

La trattativa in fase più avanzata vede protagonista la Roma, vicina all’acquisto di Granit Xhaka. Il mediano classe 1992 è sotto contratto con l’Arsenal sino al 2023, ma gli inglesi sembrano pronti a liberarlo. Il giocatore ha trovato spazio nell’ultima stagione con i Gunners (31 presenze in Premier League), ma non è riuscito ad incidere come in passato, realizzando appena un gol.

Il confronto tra Italia e Svizzera – in programma mercoledì 16 giugno allo stadio Olimpico – sarà un palcoscenico importante per il giocatore, che già in questi giorni sta facendo conoscenza con la città di Roma, dove si trova in ritiro con la Nazionale. Xhaka ha voglia di vestire giallorosso e la conferma – tra le righe – è arrivata dal suo compagno di squadra, Remo Freuler.

Calciomercato Roma, Freuler su Xhaka

Il giocatore dell’Atalanta – intervistato da ‘Il Corriere dello Sport’ – ha risposto con una battuta significativa alla domanda sull’interesse della Roma per Xhaka: “Se mi ha parlato della Serie A? Prima mi ha chiesto come sono le strade in Italia…”. Un piccolo indizio che rende ancora più in discesa una trattativa che sembra avviata alle fasi finali. Lo svizzero è la prima scelta di Mourinho per il nuovo centrocampo dei giallorossi.