Tabellone Euro 2020 | Il calendario completo: date, orari e dove vedere le partite in TV

Tabellone Euro 2020: il calendario completo della fase ad eliminazione diretta. Date, orari e dove vedere le partite in TV e in streaming

È terminata la fase a gironi di Euro 2020 con il finale thrilling del gruppo F, dove alla fine l’ha spuntata anche la Germania agguantando il pareggio contro l’Ungheria di Marco Rossi. Accedono così agli ottavi le tre big del girone, due delle quali daranno vita ai match clou della prossima fase: la Nazionale tedesca dovrà infatti vedersela con l’Inghilterra, mentre il Portogallo di Cristiano Ronaldo affronterà il Belgio di Lukaku, possibili avversarie dell’Italia ai quarti. Gli Azzurri sfideranno l’Austria sabato sera, a Wembley. Ecco il tabellone ed il calendario completo della fase ad eliminazione diretta di Euro 2020 e i possibili incroci ed il cammino dell’Italia di Mancini. Tutti i dettagli e dove vedere le partite in TV e in streaming.

Tabellone Euro 2020 | Il calendario completo e il possibile cammino dell’Italia di Mancini

Gli azzurri, in caso di passaggio del turno, affronterebbero Belgio o Portogallo, mentre l’eventuale semifinale sarà contro Francia, Svizzera, Croazia o Spagna. Tutte le partite degli ottavi di finale saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport, mentre la Rai trasmetterà, ogni giorno, la partita delle ore 21.00. Sarà inoltre possibile seguire le partite in streaming sulle piattaforme SkyGo e Now TV per gli abbonati e RaiPlay.

Ecco il calendario completo della fase ad eliminazione diretta:

OTTAVI DI FINALE

Sabato 26 giugno ore 18.00

Galles-Danimarca (Johan Cruijff Arena, Amsterdam)

Sabato 26 giugno ore 21.00

Italia-Austria (Wembley Stadium, Londra)

Domenica 27 giugno ore 18.00

Olanda-Repubblica Ceca (Puskas Arena, Budapest)

Domenica 27 giugno ore 21.00

Belgio-Portogallo (Estadio de la Cartuja, Siviglia)

Lunedì 28 giugno ore 18.00

Croazia-Spagna (Parken Stadium, Copenaghen)

Lunedì 28 giugno ore 21.00

Francia-Svizzera (National Arena, Bucarest)

Martedì 29 giugno ore 18.00

Inghilterra-Germania (Wembley Stadium, Londra)

Martedì 29 giugno ore 21.00

Svezia-Ucraina (Hampden Park, Glasgow)

QUARTI DI FINALE

Venerdì 2 luglio ore 18.00

QF1: Vincente Francia-Svizzera – vincente Croazia-Spagna (San Pietroburgo)

Venerdì 2 luglio ore 21.00

QF2: Vincente Belgio-Portogallo – vincente Italia-Austria (Monaco di Baviera)

Sabato 3 luglio ore 18.00

QF3: Vincente Olanda-Repubblica Ceca – vincente Galles- Danimarca (Baku)

Sabato 3 luglio ore 21.00

QF4: Vincente Svezia-Ucraina – vincente Inghilterra-Germania (Roma)

SEMIFINALI

Martedì 6 luglio ore 21.00

Vincente QF2 – vincente QF1 (Wembley Stadium, Londra)

Mercoledì 7 luglio ore 21.00

Vincente QF4 – vincente QF3 (Wembley Stadium, Londra)

FINALE

Domenica 11 luglio ore 21.00 (Wembley Stadium, Londra)