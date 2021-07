Non solo acquisti top, ma la Juventus avrebbe in mente di mettere a segno cessioni eccellenti: scambio importante più cash, l’idea bianconera

La Juventus non vuole farsi trovare impreparata in vista della prossima stagione. Dopo un’annata ricca di problematiche, il club bianconero è al lavoro per mettere a segno acquisti importanti ma anche cessioni da urlo. Tante idee suggestive per il futuro con Massimiliano Allegri che ha avanzato già diverse richieste per rinforzare la rosa a sua disposizioni. Inoltre, la dirigenza sarebbe anche propensa a cessioni da urlo con giocatori da proporre allo stesso allenatore livornese.

Calciomercato Juventus, Kulusevski idea cessione: scambio con la big d’Europa

Così una delle idee avanzate per la prossima stagione potrebbe essere quello dell’addio di Dejan Kulusevski, giovane attaccante svedese, che si sta mettendo in luce anche ad Euro2020. La sua valutazione si aggira intorno ai 55 milioni con una stagione vissuta in maniera altalenante. Il Borussia Dortmund potrebbe pensare proprio all’ex Atalanta per rinforzare il reparto offensivo visto che Sancho sarebbe ad un passo dall’addio dalla formazione tedesca.

Il possibile affare per il club giallonero sarebbe quello di mettere sul piatto circa 30 milioni di euro più il cartellino del terzino portoghese Guerreiro, con una valutazione da 25 milioni. Un affare davvero suggestivo in vista della prossima stagione, ma al momento si tratterebbe soltanto di un’idea più che avvincente.

La Juventus continua ad essere molto attiva in vista della prossima stagione tra acquisti e cessioni da urlo. Il club bianconero vorrebbe mettere a segno i primi colpi in entrata per accontentare subito Allegri, che ha scelto nuovamente il progetto Juve per tornare a collezionare successi importanti in Italia e non solo.