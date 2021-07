Il Barcellona torna a guardare in Serie A, precisamente ancora una volta in casa Atalanta: altro nerazzurro nel mirino dopo Gosens

Si lavora in casa Barcellona per mettere in atto una grande rivoluzione. Il club catalano è pronto a dare una ‘svecchiata’ alla propria rosa e inizia a osservare talenti anche in Serie A. Una vetrina molto importante per i calciatori in questo momento è certamente Euro 2020, e una delle squadre che sta sorprendendo di più è certamente la Danimarca, che dopo aver eliminato il Galles agli ottavi di finale affronterà la Repubblica Ceca ai quarti di finale.

Precisamente, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Balon’, a finire nel mirino del Barcellona sarebbe l’esterno dell’Atalanta, Joakim Maehle. Tra le fila del club allenato da Gasperini i catalani hanno già puntato Robin Gosens, finito nel mirino di diversi club europei. Ma sembrerebbero non accontentarsi osservando anche il danese.

Calciomercato Atalanta, Barcellona scatenato: anche Maehle nel mirino

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha disputato l’ennesima ottima stagione sia in Champions League che in Serie A, raggiungendo anche quest’anno la qualificazione alla massima competizione europea. Inoltre a Euro 2020 sono diversi i giocatori atalantini che stanno facendo bene, tra cui Joakim Maehle.

L’esterno classe 1997 di proprietà atalantina in questa stagione ha collezionato 25 presenze con la ‘Dea’, e 4 presenze con due gol all’attivo con la Danimarca in questo Europeo e sembrerebbe essere finito nel mirino del Barcellona. Così oltre a Gosens anche l’altro esterno finisce nel mirino dei blaugrana, che sembrerebbe aver puntato l’Atalanta come vittima perfetta da assalire in questo calciomercato estivo.