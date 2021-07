L’Inter è a caccia del nuovo Handanovic e il primo obiettivo è il portiere dell’Ajax ma è in corsa una pretendente dalla Francia

L’Inter sta programmando il mercato anche in vista del futuro e la società è a lavoro anche per trovare l’erede di Samir Handanovic. Sono diversi i portieri nel mirino del club nerazzurro, in particolare Andre Onana, camerunese classe ’96. L’attuale portiere dell’Ajax sarebbe l’obiettivo dell’Inter per la prossima stagione, visto che il suo contratto con il club olandese scadrà proprio nel 2022.

Calciomercato Inter, duello col Lione per Onana

L’Inter conta di aggiudicarselo a parametro zero il prossimo anno ma non è l’unica squadra ad aver messo gli occhi su di lui. Secondo quanto riportato dall”Equipe’, si sarebbe fatto avanti anche l’Olympique Lione per Onana, pronto a prenderlo subito in questa sessione di mercato per battere la concorrenza nerazzurra.

L’Ajax chiede circa 8 milioni di euro per lasciare andare Onana. L’Inter ha fretta di pensare al dopo Handanovic e il camerunese è un portiere che possiede già una buona esperienza internazionale ma allo stesso tempo ancora molto giovane. Il Lione, però, potrebbe dare concretamente fastidio all’Inter.