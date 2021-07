Il calciomercato della Roma può vedere un inatteso scambio in Serie A: Mourinho punta lo juventino, scelto il ‘sacrificato’

Il calciomercato della Roma può cambiare volto alla rosa allenata da Josè Mourinho. La nuova era giallorossa con il portoghese alla guida è ufficialmente iniziata da qualche giorno ma gli obiettivi dei capitolini, per rinforzare la rosa dello ‘Special One’, si moltiplicano con il passare delle ore. Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Sportmediaset’ Sandro Sabatini, l’allenatore lusitano avrebbe messo nel mirino uno dei possibili esuberi di casa Juventus. “Mourinho vuole Bernardeschi alla Roma. Lo juventino gli piace per la sua duttilità tattica, potendo coprire tutti i ruoli dell’attacco”. Parole che possono dunque aprire ad un assalto da parte della società di Friedkin per l’esterno della nazionale azzurra che, stasera, si giocherà la finale di Euro 2020 a Wembley. In tal senso la Roma potrebbe tentare di accontentare la Juventus, impostando uno scambio che permetta di limitare anche i costi dell’operazione.

Calciomercato Roma, Mourinho su Bernardeschi: idea scambio

Nei progetti futuri di Mourinho non rientra Stephan El Shaarawy. Il ‘Faraone’, già accostato con forza negli ultimi anni alla Juventus, può tornare di moda per l’attacco della ‘Vecchia Signora’ nelle settimane a venire.

L’ex Milan può dunque salutare la Capitale a sei mesi dal ritorno alla Roma, nonostante un contratto in vigore fino al 30 giugno 2023. Valutazioni inoltre simili quelle dei due ‘esuberi’.

Da un lato Bernardeschi il cui cartellino si aggira intorno ai 15-18 milioni di euro, dall’altra l’ex Milan valutato circa 12 milioni dalla società di Friedkin: non è da escludere comunque uno scambio, alla pari, con il ‘Faraone’ a Torino e il talento di Carrara da Mourinho.