Ufficiali le date del nuovo calendario della stagione 2021\2022 della Serie A Tim. Campionato al via il 22 agosto e ultima giornata fissata per il 22 maggio 2022.

La nuova stagione di Serie A Tim partirà, come d’abitudine, con il calciomercato ancora in corso. Sono state ufficializzate tutte le date del calendario 2021\2022, con il campionato che inizierà domenica 22 agosto per terminare il 22 maggio 2022. Di seguito tutto il programma nel dettaglio.

Tutte le date fissate per la nuova stagione di Serie A Tim | Il comunicato ufficiale

“Date di calendario competizioni Serie A TIM stagione sportiva 2021/2022 Serie A TIM :

Inizio:

domenica 22/08/2021

turni infrasettimanali:

mercoledì 22/09/2021

mercoledì 27/10/2021

mercoledì 01/12/2021

mercoledì 22/12/2021

giovedì 06/01/2022

Soste:

domenica 05/09/2021 gare squadre nazionali

domenica 10/10/2021 gare squadre nazionali

domenica 14/11/2021 gare squadre nazionali

domenica 26/12/2021 sosta

domenica 02/01/2022 sosta

domenica 30/01/2022 gare squadre nazionali

domenica 27/03/2022 gare squadre nazionali

Fine:

domenica 22/05/2022

COPPA ITALIA

Turno Preliminare domenica 08/08/2021

Trentaduesimi domenica 15/08/2021

Sedicesimi mercoledì 15/12/2021

Ottavi di finale mercoledì 12/01/2022

Ottavi di finale mercoledì 19/01/2022

Quarti di finale mercoledì 09/02/2022

Semifinali (andata) mercoledì 02/03/2022

Semifinali (ritorno) mercoledì 20/04/2022

Finale mercoledì 11/05/2022

SUPERCOPPA data da definire”.