L’Italia ha realizzato un sogno inestimabile per un popolo intero, arrivando sul tetto d’Europa. Roberto Mancini, una settimana dopo il grande trionfo, non fa mancare parole speciali via social

Esattamente una settimana fa, proprio in questo momento, Italia e Inghilterra si sfidavano per il posto più importante, quello che porta direttamente all’Olimpo, alla conquista di Euro 2020. Sono i ragazzi di Southgate a partire meglio e trovare subito il vantaggio, con la cornice di Wembley a sospingerli. Quello che sembra, però, il viatico per un grande trionfo inglese, diventa ben presto l’esaltazione del trionfo azzurro. Una conquista che è fatta di talento, grinta e un gruppo a dir poco straordinario.

LEGGI ANCHE >>> Trionfo Italia, Jorginho si racconta: “Il Pallone d’oro è un sogno. Molti non ci credevano”

Tutti sappiamo com’è finita: un’affermazione storica che dopo una settimana resta vivida nel cuore, nelle menti e dunque nei ricordi di tutti noi. Attimi di bellezza tutta azzurra che, inutile nasconderlo, ci ha reso patriottici e ci ha fatto riscoprire la gioia che solo lo sport, il calcio possono regalare. E chi se l’è presa tutta questa gioia è certamente Roberto Mancini. Il tecnico ha guidato i suoi verso il traguardo più bello ed è scoppiato in lacrime al fischio finale. Un’emozione incontenibile che non si placa, semmai diventa più concreta, a distanza di una settimana.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Giuseppe Giannini: “Pallone d’oro? Jorginho numero uno. Mourinho scelta importante per la Roma”

L’Italia ha vinto Euro 2020: le bellissime parole di Mancini dopo sette giorni

Una settimana dopo, dunque, Mancini ci fa rivivere le stupende emozioni dopo la vittoria con un post meraviglioso sul suo profilo Facebook: “Proprio 7 giorni fa a quest’ora stavamo per cominciare una grande sfida, l’ultima di Euro 2020, la finale contro l’Inghilterra. Come è andata a finire lo sappiamo tutti. Quello che non tutti conoscevano invece era il dietro le quinte. Come avrete intuito, gran parte della forza di questo gruppo non era data solo dal talento, ma anche dall’umanità, dalla leggerezza e dalla fiducia”.

Mancini continua a tessere le lodi del gruppo: “Un gruppo meraviglioso. Ragazzi capaci di sorridere e arrivare con gioia ad un momento carico di tensione come i rigori. Abbiamo dimostrato che si può essere grandi professionisti senza dimenticarsi di essere umani. Un grande grazie a tutti: tifosi, calciatori, staff, amici”.