Calciomercato Milan, accordo con Kaio Jorge | Juventus fatta fuori

Il Milan ha superato la concorrenza della Juventus per Kaio Jorge: trovato l’accordo con il giocatore, tutti i dettagli

Olivier Giroud non sarà l’unico rinforzo nel reparto offensivo per il Milan. Il club rossonero è molto attento alle occasioni che presenta il mercato, soprattutto per mandare avanti il progetto giovani di Paolo Maldini. Si è deciso di puntare ancora su Brahim Diaz, che verosimilmente sostituirà Calhanoglu nella rosa. Ma il dt rossonero vuole anche acquistare Kaio Jorge, talento brasiliano classe 2002 che si è messo in mostra con il Santos. Sono già stati spesi 60 milioni di euro sul mercato e siamo solo al 19 di luglio. Il prossimo colpo, dunque, potrebbe essere il centravanti.

Milan, accordo con Kaio Jorge: l’offerta al Santos

Secondo quanto riferito da ‘PaoloBargiggia.it‘, il Milan è in pole position per ingaggiare Kaio Jorge, che ha il contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre. Il Santos per liberare il proprio gioiellino chiede almeno 10 milioni di euro. Una cifra che Maldini non è disposto a sborsare, vista la possibilità di prenderlo gratis tra pochissimi mesi. Per mandare in porto la trattativa, il Milan ha messo sul piatto 3 milioni. L’accordo con Kaio Jorge è totale, e a questo punto la Juventus è molto più defilata. La sensazione è che sia solo questione di tempo.